Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

13 минут назад

В Ивановской области отец приехал к сыну помочь выкопать картошку, напился и убил родственника

Возбуждено уголовное дело


8 сентября 2017 года в квартире одного из домов в деревне Шестуниха Савинского района было обнаружено тело 30-летнего местного жителя с колото-резанной раной груди. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело.

По данным следствия, проживавший в деревне молодой человек попросил своего отца помочь выкопать картошку. Приехавший родитель отметил со своими деревенскими знакомыми встречу и вернулся в дом сына в состоянии алкогольного опьянения. Младший родственник высказал претензии, и между мужчинами завязалась драка, во время которой отец нанес сыну удар ножом. От полученных ранений молодой мужчина скончался на мете происшествия.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан, от него получена явка с повинной. В ближайшее время планируется обращение в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.



ключевые слова: убийство следствие
  • оцените новость:
  • (0)
  • 163
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации