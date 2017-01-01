В Ивановской области отец приехал к сыну помочь выкопать картошку, напился и убил родственника

Возбуждено уголовное дело





8 сентября 2017 года в квартире одного из домов в деревне Шестуниха Савинского района было обнаружено тело 30-летнего местного жителя с колото-резанной раной груди. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело.

По данным следствия, проживавший в деревне молодой человек попросил своего отца помочь выкопать картошку. Приехавший родитель отметил со своими деревенскими знакомыми встречу и вернулся в дом сына в состоянии алкогольного опьянения. Младший родственник высказал претензии, и между мужчинами завязалась драка, во время которой отец нанес сыну удар ножом. От полученных ранений молодой мужчина скончался на мете происшествия.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан, от него получена явка с повинной. В ближайшее время планируется обращение в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

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