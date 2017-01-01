В Ивановской области мужчина воткнул шампур в ногу сожительнице и избил ее

По факту криминального происшествия проводится проверка





Преступление было совершено в Комсомольском районе. Между гражданскими супругами произошла ссора, во время которой 35-летний мужчина нанес 41-летней сожительнице удар в ногу металлическим шампуром, после чего избил ее. Медики диагностировали у пострадавшей колотую рану голени и множественные гематомы.

Женщина обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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