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Новости

54 минуты назад

В Ивановской области в жутком ДТП погиб молодой водитель

Трое пассажиров получили ранения – ФОТО


Смертельная автоавария произошла 10 сентября около 12.15 в поселке Чернореченский ивановского района. 26-летний молодой человек без водительских прав не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-21102». Машина на большой скорости вылетела в кювет и врезалась в дерево.

В результате ДТП:

- водитель от полученных травм скончался до приезда скорой помощи;

- пассажир, молодой человек 1992 г.р., с ушибом стопы доставлен в 7-ю городскую больницу г. Иваново;

- пассажир, молодой человек 1991 г.р., с ушибом плечевого сустава доставлен в 7-ю горбольницу;

- пассажир, молодой человек 1992 г.р., с ушибом тазобедренного сустава, ушибом грудной клетки, травмами головы доставлен в 7-ю горбольницу.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Ивановской области



ключевые слова: ДТП гибель
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