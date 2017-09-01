Новости
В Ивановской области в жутком ДТП погиб молодой водитель
Трое пассажиров получили ранения – ФОТО
Смертельная автоавария произошла 10 сентября около 12.15 в поселке Чернореченский ивановского района. 26-летний молодой человек без водительских прав не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-21102». Машина на большой скорости вылетела в кювет и врезалась в дерево.
В результате ДТП:
- водитель от полученных травм скончался до приезда скорой помощи;
- пассажир, молодой человек 1992 г.р., с ушибом стопы доставлен в 7-ю городскую больницу г. Иваново;
- пассажир, молодой человек 1991 г.р., с ушибом плечевого сустава доставлен в 7-ю горбольницу;
- пассажир, молодой человек 1992 г.р., с ушибом тазобедренного сустава, ушибом грудной клетки, травмами головы доставлен в 7-ю горбольницу.
Фото: пресс-служба УГИБДД по Ивановской области
- оцените новость:
-
(0)
- 1314
- 0