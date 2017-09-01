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сегодня, 12:38

Ивановцы побывали на концерте звезд этнической музыки

ФОТО


9 сентября более 40 жителей Иванова посетили фестиваль «Музыка наших сердец», который прошел в московском музее-заповеднике «Коломенское».

Организатором этого мероприятия выступила Зара - певица, недавно получившая титул «Артист ЮНЕСКО во имя мира». На фестивале этнической музыки собрались артисты, представляющие многие страны мира: Пелагея (Россия), Севара (Узбекистан), Нино Катамадзе (Грузия), Ясмин Леви (Израиль), Горан Брегович (Сербия).

На фестивале присутствовал министр культуры РФ Владимир Мединский, который высоко оценил организацию мероприятия. Свое видеопоздравление прислал и мэр Москвы Сергей Собянин. В общей сложности на фестивале побывали около 10 тысяч человек. Такой цифры не ожидали даже сами организаторы.

«Этническая музыка – это музыка, над которой нужно подумать. Она не легковесная, не легкодоступная, но многие зрители пришли целыми семьями и получили удовольствие от увиденного и услышанного», – рассказала Зара.

Фестиваль прошел на ура. С помощью огромной команды профессионалов Зара смогла создать великолепную концертную программу. Отметим, что идея поучаствовать в фестивале этнической музыки была встречена с особым энтузиазмом и самими артистами.

«Я рада, что так много зрителей, что все артисты, к которым я обратилась с предложением поучаствовать в этом концерте, согласились. И вот кажется, что уже вышли хедлайнеры, но хедлайнеры сегодня все, каждый коллектив уникален, востребован по всему миру, и они нашли время приехать сюда, в день города и подарить своё творчество всем гостям фестиваля», - поблагодарила своих коллег Зара.

Сама певица также не осталась в стороне. Она исполнила несколько сольных композиций, а также выступила дуэтом с Пелагеей, Ясмин Леви и ансамблем «Рустави».

«Я хочу, чтобы музыка была вне политики. А ещё я хочу, чтобы не было никаких межнациональных конфликтов. Музыка и культура должны этому способствовать. Люди не понимают язык, на котором поют артисты, но они чувствуют музыку сердцем. И это прекрасно», - рассказала Зара.

Певица добавила, что рассчитывает на то, что этнический фестиваль «Музыка наших сердец» станет традиционным.



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