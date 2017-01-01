Директор ивановской УК привлечен к ответственности за ненадлежащее содержание общедомового имущества





В Иванове по обращению местного жителя прокуратура проверила, как управляющая компания «Диалог» соблюдает жилищное законодательство при содержании общедомового имущества в одном из многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне ТЭЦ-3.

В ходе проверки было установлено, что в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, а также условий договора управления многоквартирным домом, ООО «Диалог» не обеспечило надлежащее состояние межпанельных швов в многоквартирном доме, что повлекло за собой нарушение жилищных прав жильцов дома.

По факту выявленных нарушений в отношении исполнительного директора компании «Диалог» возбуждено дело об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения административного дела мировым судьей виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения. В адрес руководителя ООО «Диалог» внесено представление, которое находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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