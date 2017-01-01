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Новости

9 минут назад

Житель Ивановской области украл в Москве 20 тонн сливочного масла

Ущерб предприятию составил более 7 млн рублей


В Москве возбудили уголовное дело о краже у предприятия 20 тонн сливочного масла. Как сообщает телеканал НТВ, злоумышленник под предлогом оказания транспортно-экспедиционных услуг погрузил масло в прицеп тягача MAN и отправился в Самару. Однако товар в пункт назначения так и не прибыл. Ущерб составил 7,3 млн рублей.

Сейчас подозреваемого 32-летнего жителя Ивановской области и украденное масло разыскивает полиция.



ключевые слова: кража масло полиция
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