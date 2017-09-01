«ЕР» победила на выборах в совет вновь образованного Талицко-Мугреевского поселения





«Единая Россия» победила на выборах в совет вновь образованного Талицко-Мугреевского поселения в Южском районе.

На 12 депутатских мест претендовали 26 кандидатов. При явке в 43% абсолютное большинство мест - 11 - досталось партии власти. Один мандат - у самовыдвиженца. Независимые наблюдатели сообщают, что серьезных нарушений нет. На одном из УИКов была обнаружена и своевременно убрана незаконная агитация партии власти.

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