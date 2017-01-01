85-летнюю жительницу Ивановской области обокрали в зоомагазине

Подозреваемая в краже задержана





В полицию с заявлением о краже обратилась 85-летняя жительница Фурманова. Пенсионерка рассказала, что, когда она находилась в зоомагазине на улице Советской, у нее пропал кошелек, в котором находилось 16 тысяч рублей.

В тот же день подозреваемая в краже была установлена и задержана. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ей оказалась безработная, ранее не судимая 52-летняя местная жительница. Злоумышленница, воспользовавшись тем, что пенсионерка обронила в магазине для животных кошелек, похитила его.

В содеянном женщина призналась и написала явку с повинной. Похищенное изъято и возвращено законной владелице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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