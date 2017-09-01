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Новости

38 минут назад

В Ивановской области пройдет межрегиональный форум волонтеров-медиков


С 13 по 16 сентября в Ивановской области пройдет Второй межрегиональный форум волонтеров медицинских образовательных учреждений. В его работе примут участие боле 60 волонтеров-медиков из 13 регионов страны (Москвы, Ярославля, Смоленска, Рязани, Твери, Курска, Воронежа, Тулы, Костромы, Липецка, Брянска, Владимира и Иванова).

14 сентября в Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России волонтеры-медики проведут «Школу волонтера» для участников межрегионального фестиваля школьных команд «Мы – за здоровый образ жизни!».

В этот же день в рамках форума в Ивановской медакадемии состоится «круглый стол» по вопросам развития медицинского добровольчества в России. В мероприятии примет участие председатель Всероссийского добровольческого движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

На базе медицинского центра «Решма» 15 сентября запланировано проведение интерактивных занятий для участников фестиваля школьных команд «Мы – за здоровый образ жизни!», а также уроков для школьников Кинешемского района «Я волонтер».

16 сентября в медицинском центре «Решма» состоится флешмоб ко «Всемирному дню защиты озонового слоя», пройдут мастер-классы: «Медиа-сопровождение добровольческих акций» и «Ораторское мастерство в работе добровольца». Во второй половине дня состоится обсуждение эффективных методик привлечения доноров в молодежной среде и церемония закрытия форума.



ключевые слова: медики волонтеры форум
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