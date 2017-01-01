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Новости

45 минут назад

ДТП с автомобилем и маршруткой в Иванове: водитель легковушки был пьян

Подробности аварии у остановки «улица Воронина» - ФОТО


Как мы уже сообщали, вчера утром на улице Лежневской в Иванове автомобиль «Форд» столкнулся с маршруткой. Пострадала пассажирка микроавтобуса. Сегодня стали известны некоторые подробности аварии.

ДТП случилось в 12-м часу утра недалеко от остановки «улица Воронина». За рулем «Форда» был 28-летний мужчина. Находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с микроавтобусом, в котором были пассажиры. Пытаясь уйти от столкновения, маршрутка въехала в опору линии электропередачи. Пассажирку - молодую женщину - с повреждением связок шейного отдела позвоночника, ушибами лица и бедра доставили в 7-ю горбольницу. Водители автомобилей не пострадали.



ключевые слова: ДТП маршрутка легковушка
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