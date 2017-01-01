В Иванове в квартире дома найдено тело убитого мужчины

В преступлении подозревается 41-летняя женщина





9 сентября в полицию поступило сообщение о том, что квартире дома на улице Красных Зорь областного центра обнаружен труп мужчины. На место происшествия выехала оперативная группа полиции и специалисты следственного комитета. Сыщики установили личность погибшего. Им оказался 43-летний хозяин квартиры. Установлено, что мужчина погиб насильственной смертью.

В ходе разбирательства выяснилось, что к данному преступлению может быть причастна 41-летняя женщина. «По горячим следам» сотрудниками ППС подозреваемая в совершении преступления была задержана.

«В настоящее время собранные сотрудниками органов внутренних дел материалы и фигурантка переданы по подследственности для принятия процессуального решения», - сообщает пресс-служба УМВД по ивановской области.

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