В Ивановской области откроются выставки народного художника России Ревеля Федорова





В сентябре сразу на двух творческих площадках региона состоится открытие персональных выставок народного художника РСФСР, действительного члена Российской академии художеств Ревеля Федорова (Чувашия).

12 сентября выставка откроется в музее пейзажа Плесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, 13 сентября - в выставочном зале Дома художника (г. Иваново, пр. Ленина, 45).

В экспозициях будут представлены живописные работы мастера.

В Доме художника выставка будет работать до 16 октября, в музее пейзажа - до 1 ноября текущего года.

Для справки:

Ревель Фёдоров родился в 1929 г. в деревне Большие Чаки Чувашской АССР.

В 1963 году окончил Харьковский государственный художественный институт. С 1967 г. – член Союза художников СССР (с 1992 года – Союз художников России). С 1995 года профессор кафедры живописи в Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева.

С 1964 года постоянный участник художественных выставок регионального, Всероссийского и Всесоюзного значения, проводимых Союзом художников России. С 1987 года – секретарь правления ВТОО «Союз художников России». Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Российской академии художеств «За служение искусству», орденами и медалями Российской Федерации и Чувашской республики.

Творчество Ревеля Фёдорова – это путь философского познания мира, проникновения в глубинные тайны человеческого существования. Его произведения густо насыщены символами и метафорами. Одна из особенностей творческой манеры художника – смешение жанров: элементы портрета, пейзажа или натюрморта объединяются в одном произведении. Этот стилистический приём даёт наглядное представление о гармонии его мировоззрения. При всей своей тяге к философским, даже вселенским обобщениям Р. Федоров был и остаётся национальным художником. Его творчество дало начало новому направлению в чувашской живописи, которое стремится объединить выразительные средства народного искусства с достижениями мировой живописи и расширить национальную тематику до пределов общечеловеческих.

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