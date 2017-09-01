Кинешемских таксистов проверила прокуратура

По результатам проверки возбуждено три дела об административных правонарушениях





Кинешемская городская прокуратура провела проверку предпринимателей, юридических лиц, занимающихся перевозкой пассажиров автомобильным транспортом. В результате были выявлены нарушения действующего законодательства.

Так, на маршрут выпускались транспортные средства, имеющие неисправности. В частности, - с неисправными огнетушителями, либо стеклоомывателями, а также при отсутствии необходимых ремней безопасности на пассажирских сидениях, противооткатных упор.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой города в адрес ООО «Авто Вояж», ИП Никитенко А.А., ИП Маслова Н.Г. внесены представления об устранении нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

В отношении должностных лиц возбуждено 3 дела об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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