Более 2 тысяч человек посетили ивановский праздник «Ситцевая верста»

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9 сентября в ивановском парке им. Степанова прошел 9-й культурно-спортивный праздник «Ситцевая верста». В этом году он собрал более двух тысяч участников и гостей, сообщает мэрия.

Основные мероприятия «Ситцевой версты 2017» развернулись на 5 площадках. Здесь состоялись забеги на «ситцевую версту», в которых приняли участие команды учебных заведений, организаций и предприятий областного центра, спортивные игры и забавы, эстафета дошкольных образовательных учреждений «Туристята из города ситца», ярмарка «Город мастеров» и творческая программа.

Спортивные состязания открылись забегом участниц конкурса «Ивановская красавица 2017», затем почетную дистанцию по «версте» прошли члены спортклуба инвалидов «Надежда». В рамках творческой программы на центральной сцене парка состоялся конкурсный показ моделей театров мод из десятка муниципалитетов Ивановской области.

В разгар праздника «Ситцевую версту» посетил глава областного центра Владимир Шарыпов. Он посмотрел соревнования семейных команд, побывал на выставке-ярмарке и принял участие в мастер-классе по созданию лоскутных узоров из ситца. Кроме этого, Владимир Шарыпов поздравил молодоженов - участников спортивной программы «Ситцевой версты».

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Фото: пресс-служба администрации г. Иваново