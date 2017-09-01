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Новости

44 минуты назад

Ивановские красавицы примут участие в шоу «Точь-в-точь»

Участницы конкурса будут биться за титул «Мисс артистизм»


Сегодня, 11 сентября, в Центре развлечений «А113» конкурсантки проекта «Ивановская красавица 2017» примут участие в шоу перевоплощений «Точь-в-точь».

Девушки предстанут в образах известных музыкантов, поющих актеров прошлого и настоящего. Перед участницами стоит непростая задача - исполнить музыкальную композицию максимально приближенную к оригиналу.

В рамках шоу жюри выберет самую артистичную участницу конкурса «Ивановская красавица 2017», которая станет обладательницей титула «Мисс артистизм».

Начало шоу - в 18.00. Вход свободный.



ключевые слова: конкурс "Ивановская красавица" шоу артистизм
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