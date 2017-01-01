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Новости

54 минуты назад

Владимир Шарыпов вместе с сотрудниками мэрии и прокуратуры высадили в Иванове 40 кустов сирени

ФОТО


В минувшую субботу глава города Иванова Владимир Шарыпов и руководители структурных подразделений администрации областного центра вместе с сотрудниками ивановской прокуратуры, отметивших накануне 95-летие с момента образования ведомства, посадили на Загородном шоссе в районе парка «Харинка» 40 кустов сортовой сирени.

В прошлом году напротив парка «Харинка» уже было посажено 40 сиреневых кустов, которые отлично прижились. «Акция будет продолжена, и в течение сентября в городе планируется высадить ещё несколько десятков деревьев», - говорится в сообщении ивановской мэрии.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: экология субботник сирень посадка
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  • 44 минуты назад
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							А почему не до конца посадили?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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