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Новости

3 минуты назад

Маршрутка врезалась в столб на остановке «улица Воронина» в Иванове

Есть пострадавший - ФОТО


Сегодня около 11 утра у перекрестка улиц Лежневской и Воронина в областном центре произошла авария с участием автомобиля и маршрутки. Столкнулись пассажирский микроавтобус «Фиат» и легковушка «Форд Фокус». Ударом маршрутку отбросило на стоящий на остановке столб.

По данным ГУ МЧС по Ивановской области, в результате ДТП есть пострадавший. Информация уточняется. 



ключевые слова: ДТП маршрутка легковушка
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