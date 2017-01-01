Маршрутка врезалась в столб на остановке «улица Воронина» в Иванове

Есть пострадавший - ФОТО





Сегодня около 11 утра у перекрестка улиц Лежневской и Воронина в областном центре произошла авария с участием автомобиля и маршрутки. Столкнулись пассажирский микроавтобус «Фиат» и легковушка «Форд Фокус». Ударом маршрутку отбросило на стоящий на остановке столб.

По данным ГУ МЧС по Ивановской области, в результате ДТП есть пострадавший. Информация уточняется.

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