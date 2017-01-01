Новости
3 минуты назад
Маршрутка врезалась в столб на остановке «улица Воронина» в Иванове
Есть пострадавший - ФОТО
Сегодня около 11 утра у перекрестка улиц Лежневской и Воронина в областном центре произошла авария с участием автомобиля и маршрутки. Столкнулись пассажирский микроавтобус «Фиат» и легковушка «Форд Фокус». Ударом маршрутку отбросило на стоящий на остановке столб.
По данным ГУ МЧС по Ивановской области, в результате ДТП есть пострадавший. Информация уточняется.
ключевые слова: ДТП маршрутка легковушка
- оцените новость:
-
(0)
- 12
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации