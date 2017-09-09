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сегодня, 12:10
Как взяточник Матвеев передал землю у реки Харинка борцу с коррупцией Михаилу Прику
"ГУБЕРНИЯ. Итоги" - уже на сайтеВ программе "Губерния. Итоги" вышел в эфир репортаж о том, как бывший заместитель главы администрации Иванова Матвеев (осужденный за взятку) выдал землю "Мишке-прокурору" (как его называют жители), а на самом деле - Ларисе Прик - вероятно, близкой родственнице бывшего руководителя управления противодействия коррупции Михаила Прика.
Водяной герой неожиданно сбежал со своего поста в разгар скандала с отделом по борьбе с коррупцией в Кинешме.
Знал или не знал Прик о коррупции среди своих кинешемских подчиненных?
Это зависит от того, как ответить на вопрос: мог ли Прик и его кампания построить на зарплату борца с коррупцией двухэтажный коттедж на берегу Харинки рядом с санитарной зоной "Водоканала" (откуда воду берут для школы и детского сада и где проезд запрещен).
И за какие такие заслуги взяточник Матвеев отписал землю Ларисе Прик на берегу реки?
Программу можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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