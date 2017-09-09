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сегодня, 12:10

Как взяточник Матвеев передал землю у реки Харинка борцу с коррупцией Михаилу Прику

"ГУБЕРНИЯ. Итоги" - уже на сайте
В программе "Губерния. Итоги" вышел в эфир репортаж о том, как бывший заместитель главы администрации Иванова Матвеев (осужденный за взятку) выдал землю "Мишке-прокурору" (как его называют жители), а на самом деле - Ларисе Прик - вероятно, близкой родственнице бывшего руководителя управления противодействия коррупции Михаила Прика.
Водяной герой неожиданно сбежал со своего поста в разгар скандала с отделом по борьбе с коррупцией в Кинешме.

Знал или не знал Прик о коррупции среди своих кинешемских подчиненных?
Это зависит от того, как ответить на вопрос: мог ли Прик и его кампания построить на зарплату борца с коррупцией двухэтажный коттедж на берегу Харинки рядом с санитарной зоной "Водоканала" (откуда воду берут для школы и детского сада и где проезд запрещен).
И за какие такие заслуги взяточник Матвеев отписал землю Ларисе Прик на берегу реки? 

Программу можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Также в программе: 
ВЕЛИКОЕ АВАРИЙНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ. По бумагам оно уже завершено. Но мы всем покажем, что стройки в регионе все еще не закончены. Кто кого обманывает и кто за это заплатит. 
ИВАНОВО - РОДИНА АНТИНАУЧНОГО БРЕДА.  Кандидат в ивановские губернаторы создал целую фабрику по производству мусорных научных журналов. Как проводить виртуальные конференции аж в Лондоне, Чикаго и собирать за это деньги с простаков – в нашем расследовании. 



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