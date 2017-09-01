Новости
сегодня, 14:36
Многоквартирный дом на проспекте Ленина в Иванове дал большую трещину
ФОТО
На стене многоквартирного дома №88 по проспекту Ленина в областном центре образовалась большая трещина. Она проходит практически с пятого по первый этаж рядом с водосточной трубой. Представляет ли возникшая трещина реальную угрозу для жильцов дома, в ближайшее время должны определить специалисты.Фото: ВКонтакте / Моё Иваново
- оцените новость:
-
(1)
- 929
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- sashacat32 минуты назадУ 47 давно уже такие трещины...