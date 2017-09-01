Многоквартирный дом на проспекте Ленина в Иванове дал большую трещину

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На стене многоквартирного дома №88 по проспекту Ленина в областном центре образовалась большая трещина. Она проходит практически с пятого по первый этаж рядом с водосточной трубой. Представляет ли возникшая трещина реальную угрозу для жильцов дома, в ближайшее время должны определить специалисты.

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Фото: ВКонтакте / Моё Иваново