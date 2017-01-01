В Ивановской области на теплотрассе между детсадом и моргом обнаружен труп мужчины

Подозреваемый в убийстве задержан





В Вичуге на теплотрассе между детским садом и моргом был найден труп мужчины. Как сообщил начальник отдела информации регионального УМВД Владислав Радостин, мужчина погиб насильственной смертью. «Сотрудники уголовного розыска уже задержали и передали специалистам следственного комитета гражданина, подозреваемого в совершении убийства. Мотивы типичны для большинства таких преступлений - пьянка с последующей ссорой».

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