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54 минуты назад
В Ивановской области на теплотрассе между детсадом и моргом обнаружен труп мужчины
Подозреваемый в убийстве задержан
В Вичуге на теплотрассе между детским садом и моргом был найден труп мужчины. Как сообщил начальник отдела информации регионального УМВД Владислав Радостин, мужчина погиб насильственной смертью. «Сотрудники уголовного розыска уже задержали и передали специалистам следственного комитета гражданина, подозреваемого в совершении убийства. Мотивы типичны для большинства таких преступлений - пьянка с последующей ссорой».
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