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Новости

23 минуты назад

В Иванове изменился адрес, по которому выдают справки о реабилитации жертв политических репрессий


УМВД России по Ивановской области сообщает, что предоставление госуслуг по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости, проставление апостиля, выдача архивных справок, справок о реабилитации жертв политических репрессий с 11 сентября 2017 года осуществляется по адресу: г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 47.

График работы:

- вторник - с 9.00 до 11.00

- среда, четверг - с 15.30 до 17.30

- третья суббота месяца - с 10.00 до 13.00

ключевые слова: УМВД госуслуги
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