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23 минуты назад
В Иванове изменился адрес, по которому выдают справки о реабилитации жертв политических репрессий
УМВД России по Ивановской области сообщает, что предоставление госуслуг по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости, проставление апостиля, выдача архивных справок, справок о реабилитации жертв политических репрессий с 11 сентября 2017 года осуществляется по адресу: г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 47.
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