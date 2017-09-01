В Иванове изменился адрес, по которому выдают справки о реабилитации жертв политических репрессий





УМВД России по Ивановской области сообщает, что предоставление госуслуг по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости, проставление апостиля, выдача архивных справок, справок о реабилитации жертв политических репрессий с 11 сентября 2017 года осуществляется по адресу: г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 47.

График работы:

- вторник - с 9.00 до 11.00

- среда, четверг - с 15.30 до 17.30

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