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2 минуты назад
Концерт Юрия и Майи Гуриновичей в ивановской филармонии
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В областной филармонии состоялся концерт Юрия и Майи Гуриновичей в сопровождении группы «Хит бокс» «На два голоса». В программе: поп- и рок-хиты отечественной и зарубежной музыки. Посмотреть концерт можно ЗДЕСЬ.
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