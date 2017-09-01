Концерт Юрия и Майи Гуриновичей в ивановской филармонии

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В областной филармонии состоялся концерт Юрия и Майи Гуриновичей в сопровождении группы «Хит бокс» «На два голоса». В программе: поп- и рок-хиты отечественной и зарубежной музыки. Посмотреть концерт можно ЗДЕСЬ.

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