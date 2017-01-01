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12 минут назад
Ивановский пенсионер второй месяц получает по 8 квитанций на оплату за вывоз мусора
Регоператор «превратил» его частный дом в многоквартирный
С проблемой недостоверных данных в платежке столкнулся житель дома №5 в переулке Калинцева в Иванове. Вячеслав Шишкин второй месяц получает по 8 квитанций.
Пенсионер говорит, что все квитанции пришли на разных людей. И во всех платежках стоит номер его маленького частного дома, который неожиданно стал многоквартирным. Вячеслав Шишкин звонил по номерам телефонов, указанных в квитанции. Его выслушали, сказали: разберутся.
Вместе с квитанцией, говорит пенсионер, принесли и график вывоза мусора. Вот только ни разу с июля он не видел ни одной машины. Регоператор пояснил нашему корреспонденту, что с обращением этим разбираются. Вячеславу Шишкину будет сделан перерасчет.
ключевые слова: мусор ТКО вывоз квитанции регоператор
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