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Новости

12 минут назад

Ивановский пенсионер второй месяц получает по 8 квитанций на оплату за вывоз мусора

Регоператор «превратил» его частный дом в многоквартирный


С проблемой недостоверных данных в платежке столкнулся житель дома №5 в переулке Калинцева в Иванове. Вячеслав Шишкин второй месяц получает по 8 квитанций.

Пенсионер говорит, что все квитанции пришли на разных людей. И во всех платежках стоит номер его маленького частного дома, который неожиданно стал многоквартирным. Вячеслав Шишкин звонил по номерам телефонов, указанных в квитанции. Его выслушали, сказали: разберутся.

Вместе с квитанцией, говорит пенсионер, принесли и график вывоза мусора. Вот только ни разу с июля он не видел ни одной машины. Регоператор пояснил нашему корреспонденту, что с обращением этим разбираются. Вячеславу Шишкину будет сделан перерасчет.



ключевые слова: мусор ТКО вывоз квитанции регоператор
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