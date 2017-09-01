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25 минут назад
В Ивановской области доля детей, посещающих частные детсады, в 2018 году должна вырасти до 2%
В настоящее время в регионе действует 9 частных дошкольных учреждений
По данным департамента образования Ивановской области, доля детей в регионе, посещающих частные детсады, по итогам 2016 года составила 1,5 процента. В планах в 2018 году достичь показателя в 2%. Сегодня негосударственный сектор дошкольного образования в регионе представлен уже 9 учреждениями.
ключевые слова: частный детсад
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