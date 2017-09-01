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55 минут назад
Светофоры на перекрестке улиц Варенцовой, Почтовой и Кузнецова в Иванове переведены в режим желтого мигания
В связи с нестабильной работой светофоры на перекрестке улиц Варенцовой, Почтовой и Кузнецова в областном центре с 17.15 8 сентября был переведен в режим «желтое мигание». Об этом сообщает городское управление благоустройства.
На светофорном объекте начнутся ремонтные работы, о времени завершения которых будет сообщено дополнительно.
ключевые слова: светофоры
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