Светофоры на перекрестке улиц Варенцовой, Почтовой и Кузнецова в Иванове переведены в режим желтого мигания





В связи с нестабильной работой светофоры на перекрестке улиц Варенцовой, Почтовой и Кузнецова в областном центре с 17.15 8 сентября был переведен в режим «желтое мигание». Об этом сообщает городское управление благоустройства.

На светофорном объекте начнутся ремонтные работы, о времени завершения которых будет сообщено дополнительно.

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