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Лежневский «Водоканал» загрязняет реку Ухтохму сточными водами
Виновные лица привлекаются к административной ответственности
Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила многочисленные нарушения требований водного законодательства в части сброса сточных вод в водные объекты с превышением установленных нормативов загрязняющих веществ и самовольного использования водных объектов.
В лаборатории были исследованы сточные воды, которые МП «Водоканал» Лежневского района сбрасывает в ручей Грибака и реку Ухтохму. Как оказалось, в них превышены нормативы допустимого воздействия на водный объект по различным показателям, в частности по нитриту-иону, фосфату-иону (по фосфору) и др.
Прокуратура также установила, что МП ЖКХ г. Шуи самовольно (в отсутствии разрешительных документов) сбрасывает в реку Теза сточные воды.
По результатам выявленных нарушений требований к охране водных объектов, которые могут повлечь их загрязнение, в отношении виновных лиц возбуждено 10 дел об административных правонарушениях.
Кроме того, в адрес руководителей предприятий прокуратурой внесено 4 представления об устранении выявленных нарушений.
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