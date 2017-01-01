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Новости

сегодня, 17:33

Лежневский «Водоканал» загрязняет реку Ухтохму сточными водами

Виновные лица привлекаются к административной ответственности


Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила многочисленные нарушения требований водного законодательства в части сброса сточных вод в водные объекты с превышением установленных нормативов загрязняющих веществ и самовольного использования водных объектов.

В лаборатории были исследованы сточные воды, которые МП «Водоканал» Лежневского района сбрасывает в ручей Грибака и реку Ухтохму. Как оказалось, в них превышены нормативы допустимого воздействия на водный объект по различным показателям, в частности по нитриту-иону, фосфату-иону (по фосфору) и др.

Прокуратура также установила, что МП ЖКХ г. Шуи самовольно (в отсутствии разрешительных документов) сбрасывает в реку Теза сточные воды.

По результатам выявленных нарушений требований к охране водных объектов, которые могут повлечь их загрязнение, в отношении виновных лиц возбуждено 10 дел об административных правонарушениях.

Кроме того, в адрес руководителей предприятий прокуратурой внесено 4 представления об устранении выявленных нарушений.



ключевые слова: река сточные воды охрана природы прокуратура
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