Появилось видео полыхающей на трассе в Ивановской области машины





Как мы сообщали ранее, сегодня около 7 часов утра в Приволжском районе у деревни Ивановская произошло возгорание легкового автомобиля. Машина сгорела полностью. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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