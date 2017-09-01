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16 минут назад
Появилось видео полыхающей на трассе в Ивановской области машины
Как мы сообщали ранее, сегодня около 7 часов утра в Приволжском районе у деревни Ивановская произошло возгорание легкового автомобиля. Машина сгорела полностью. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
ключевые слова: пожар автомобиль
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