Часть Иванова временно отключат от газа

Список адресов





По сообщению ивановской мэрии, 12 сентября с 09.00 до 18.00 прекращено газоснабжение многоквартирных домов № 46, № 48 на улице Генерала Хлебникова.

14 сентября 08.00 до 00.00 газ отключат по следующим адресам:

- ул. Шубиных, дома 20-а, 22-а, 25, 26-а, 27, 27-а, 27-б, 29, 29-б, 31, 31-б, 31-в, 32-а, 33, 34-а, 35, 36-а;

- пр-т. Текстильщиков, дома 7, 7-а, 7-б, 9, 9-а, 9-б, 11-а;

- ул. Любимова, дома 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26-а.

Причина – ремонтные работы на газопроводе низкого давления.

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