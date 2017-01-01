Новости
34 минуты назад
Часть Иванова временно отключат от газа
Список адресов
По сообщению ивановской мэрии, 12 сентября с 09.00 до 18.00 прекращено газоснабжение многоквартирных домов № 46, № 48 на улице Генерала Хлебникова.
14 сентября 08.00 до 00.00 газ отключат по следующим адресам:
- ул. Шубиных, дома 20-а, 22-а, 25, 26-а, 27, 27-а, 27-б, 29, 29-б, 31, 31-б, 31-в, 32-а, 33, 34-а, 35, 36-а;
- пр-т. Текстильщиков, дома 7, 7-а, 7-б, 9, 9-а, 9-б, 11-а;
- ул. Любимова, дома 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26-а.
Причина – ремонтные работы на газопроводе низкого давления.
ключевые слова: газ газоснабжение
- оцените новость:
-
(0)
- 244
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 12:36Олег Газманов исполнит песню ивановского водителя на фестивале «Новая волна»
-
(0)
- 1049
сегодня, 11:46В Иванове после драки школьников все-таки возбудили уголовное дело
Полицейские, допустившие волокиту при рассмотрении заявлений граждан о преступлении, привлечены к ответственности
-
(1)
- 2547
сегодня, 09:56Житель Ивановской области застрелил на кладбище человека
Суд приговорил убийцу к 11 годам лишения свободы
-
(0)
- 2256