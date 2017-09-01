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Новости

46 минут назад

В Иванове пройдет турнир по легкой атлетике памяти Михаила Коршунова


В воскресенье, 10 сентября, на ивановского базе энергоуниверситета пройдут открытые соревнования по легкой атлетике памяти мастера спорта международного класса Михаила Коршунова. В турнире примут участие спортсмены Ивановской области, а также гости из Костромской и Владимирской областей.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2001 года и старше, которые будут состязаться в следующих видах программы: беге на 100, 400, 800, 1500 метров, спортивной ходьбе на 3 тысячи метров, эстафете, прыжках в длину и высоту.

Для справки:

Михаил Петрович Коршунов (1934 - 1992) - мастер спорта международного класса по легкой атлетике (спортивная ходьба). Член сборной команды СССР, двукратный серебряный призер чемпионата Советского Союза, двукратный чемпион России по спортивной ходьбе. В 1958 году Михаил занял шестое место на чемпионате Европы в Стокгольме.

На протяжении многих лет Михаил Петрович передавал свой опыт молодым спортсменам. Среди его многочисленных воспитанников - мастера спорта международного класса Валерий Горелов и Евгений Торгов, мастера спорта Вадим Цветков, Юрий Ананьев, Николай Кузин, Анатолий Андрианов.

С 1975 по 1987 год Михаил Коршунов - председатель Ивановской областной федерации легкой атлетики, с 1982 по 1987 год - директор ДЮСШ областного совета ДСО «Труд».

ключевые слова: спорт легкая атлетика соревнования
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