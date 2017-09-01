Переход на новую систему обращения с ТКО в Ивановской области обсудили в Минстрое России





В Минстрое России состоялось совещание по вопросу налаживания новой системы обращения с ТКО в Ивановской области. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис обсудил с губернатором региона Павлом Коньковым, зампредом областного правительства Максимом Громовым и руководством регионального оператора по обращению с ТКО актуальные вопросы внедрения новой системы.

Напомним, Ивановская область в числе первых регионов перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С 1 июля к работе приступил региональный оператор. По информации Минстроя России, на данный момент регоператоры выбраны в 10 регионах России, однако только в двух из них – в Ивановской и Астраханской областях – уже полностью перешли на новую схему обращения с отходами.

Представители Ивановской области доложили, как в регионе внедряется новая система обращения с отходами, с какими объективными трудностями приходится сталкиваться. Было отмечено, что они возникают в условиях неполного законодательного регулирования и требуют рассмотрения на уровне федеральных министерств, между тем, региональная нормативная база разработана в полном объеме.

В числе таких вопросов Максим Громов назвал обязанность оплачивать услуги по вывозу мусора по нескольким адресам. Так, если гражданин является собственником нескольких помещений, то даже если в одном из них он не зарегистрирован и не проживает, плата ему все равно начисляется. Фактически люди вынуждены неоднократно платить за одну и ту же услугу.

Специалисты Минстроя выразили позицию, отраженную в правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Согласно этому документу, по заявлению жителей предусмотрен перерасчет размера платы за услугу по обращению с ТКО при его временном и подтвержденном отсутствии (более 5 полных календарных дней подряд).

Максим Громов обозначил на совещании с Андреем Чибисом еще ряд вопросов, в том числе по определению единого ответственного лица за содержание контейнерных площадок, предоставлению Федеральной миграционной службой и Росреестром сведений о собственниках регоператорам.

В ходе совещания стороны также обсудили замечания, предъявляемые Общероссийским народным фронтом к реализации реформы ТКО в Ивановской области. Андрей Чибис обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой проанализировать обоснованность инициированных прокуратурой Ивановской области судебных разбирательств.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области

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