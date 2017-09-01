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сегодня, 16:13
Ивановская область – лидер по количеству Почетных доноров
Своеобразный рейтинг обнародовал телеканал RT со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство. По данным на начало года, из 1000 ивановцев 11 человек имеют знак Почётный донор. Это значит, что своей кровью они делились более 40 раз. Абсолютное большинство сдают кровь бескорыстно, спасая чью-то жизнь.
Следом в рейтинге - республика Карелия, там 10 почетных доноров на ту же тысячу человек. Замыкают тройку лидеров Курганская и Нижегородская области: 9 человек из тысячи имеет знак почетный донор России.
ключевые слова: доноры Почетный донор рейтинг
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Комментарии (1)
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- Manuel De La Mareсегодня, 16:22Мы в курсе, наших жителей до копейки оббирают, да ещё и кровушку как нефть качают :-)
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