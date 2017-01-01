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сегодня, 16:01
20-летний житель Ивановской области осужден за разбойное нападение на ветерана войны
Вступил в законную силу приговор суда в отношении 20-летнего ранее не судимого жителя Ивановской области. Он признан виновным в разбойном нападении на ветерана Великой Отечественной войны с незаконным проникновением в жилище. Как сообщает ресурс sminews.ru, молодой человек приговорен к 7,5 годам колонии строгого режима. Преступление было совершено в Переславском районе Ярославской области.
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