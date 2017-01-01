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7 минут назад
В Иванове завершен период опрессовки
В областном центре завершен период гидравлических испытаний. В этом году Филиал ПАО «Т Плюс» проводил комбинированные опрессовки: и от источников (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3), и локально: с использованием специальной современной техники - мобильной установки для гидравлических испытаний. Ею дополнительно проверялись, прежде всего, наиболее сложные и отдаленные участки.
Как отметил директор Филиала Александр Королев, такой формат позволяет повысить качество диагностики, выявить больше проблемных мест на магистралях и при этом сократить масштабы и сроки отключения потребителей.«В отличие от предыдущих лет, гидравлические испытания проводились под более высоким давлением. В целом такой подход способствует повышению качества и надежности теплоснабжения всей территории ответственности компании», - говорится в сообщении пресс-службы Филиала «Т Плюс».
ключевые слова: опрессовка гидравлические испытания
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