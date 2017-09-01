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В Ивановской области начал работу первый цех по обезвреживанию ртутьсодержащих ламп
Инвестиции в данное предприятие составили более 15 млн рублей
11 сентября губернатор Ивановской области Павел Коньков посетит первый цех по обезвреживанию ртутьсодержащих ламп и оценит технологии утилизации опасных отходов.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, предприятие по обезвреживанию ртутьсодержащих ламп - это абсолютно новое производство, которое соответствует всем нормативам для размещения объекта по обезвреживанию отхода первого класса опасности.
Обезвреживание ртутьсодержащих ламп будет осуществляться на специализированной установке «ЭКОТРОМ-2». Оборудование позволяет разделять на компоненты ртутные лампы всех типов. В процессе разделения образуется три вида отхода: люминофор, очищенное стекло и алюминиевые цоколи. Люминофор вывозится на специализированное предприятие в Московскую область для выделения ртути. Очищенное стекло и алюминиевые цоколи – это перерабатываемое вторсырье. Пары ртути, образующиеся в процессе дробления ламп, задерживаются в адсорберах с помощью химического поглотителя паров ртути и не попадают в атмосферу.
На территории региона до настоящего времени отсутствовало подобное производство. Запуск предприятия позволит уйти от зависимости от мощностей цехов по утилизации из других регионов и тем самым снизить стоимость услуги. Производительность установки «Экотром-2» при работе в одну смену составляет 2,4 млн ламп в год, что полностью отвечает потребности Ивановской области.
Инвестиции в данное предприятие составили более 15 млн рублей.
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