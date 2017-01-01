Ивановский мэр выполнил данное старшеклассникам 41-й школы обещание





Сегодня, 8 сентября, группа старшеклассников школы №41 побывала на экскурсии в здании ивановской мэрии. Провести ребят по коридорам администрации обещал им глава города Владимир Шарыпов на торжественной линейке в День знаний.

Владимир Шарыпов пригласил ребят в свой кабинет, после чего в зале коллегии мэр города и председатель Ивановской городской думы Александр Кузьмичев пообщались со школьниками и ответили на их вопросы.

Как отметил Владимир Шарыпов, экскурсия вызвала интерес у ребят, а также позволила ему самому пообщаться с молодежью города и лучше понять их проблемы и стремления. По словам мэра, в случае заинтересованности школьников практика таких экскурсий может быть продолжена, в том числе в рамках проведения уроков профориентации выпускников.

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