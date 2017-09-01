В Ивановском районе формируют народный бюджет

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Глава Ивановского района проводит информационные встречи с жителями муниципалитета. Цель - услышать мнения и пожелания граждан о наиболее актуальных и важных вопросах, которые будут учтены в рамках формирования бюджета на 2018 год.

Как сообщает пресс-служба администрации района, свои первые встречи Сергей Низов уже провел в Куликовском и Новоталицком сельских поселениях. И поручил включить в проект бюджета пожелания жителей деревень Кожевниково, Куликово, Котцыно и Юрьевское, а также сел Михалево и Чернореченский. Наиболее важными на сегодняшний день остаются вопросы вывоза ТКО и крупногабаритного мусора, отлова собак, электрификации и газификации сел и деревень, а также состояние и ремонт дорог.

На будущей неделе Сергей Низов встретится с жителями с. Озерный, с. Бибирево, д. Коляново, с. Панеево и с. Дегтярево.

Каждый житель муниципалитета может лично обратиться к главе района. Встречи с населением муниципалитета будут проходить на протяжении всего месяца во всех сельских поселениях. Информация о графике предстоящих встреч, результатах уже прошедших бесед будет размещаться на официальном сайте Ивановского района.

Фото: пресс-служба администрации Ивановского района

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