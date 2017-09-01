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Новости

49 минут назад

Движение по улице Калинина в Иванове закроют на 10 дней

В связи с работами на магистральных теплосетях


С 7 утра 11 сентября до 8 вечера 21 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Калинина - на участке от ул. Батурина до ул. 8 Марта. Об этом сообщает ивановская мэрия со ссылкой на Филиал ПАО «Т Плюс». Автодвижение закрывается в связи с работами по технологическому перевооружению магистральных тепловых сетей.



ключевые слова: улица теплосети автодвижение
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									GROSS								
							
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  • 30 минут назад
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							Ну готовьтесь, граждане автолюбители.  Город вообще встанет. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ivan Ivanovich								
							
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  • 12 минут назад
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							Только наладили дорогу. Почему нельзя сделать теплотрассу в газоне? Там и так по всей улице 5 деревьев лысых. Или дорогу сместить								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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