Движение по улице Калинина в Иванове закроют на 10 дней

В связи с работами на магистральных теплосетях





С 7 утра 11 сентября до 8 вечера 21 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Калинина - на участке от ул. Батурина до ул. 8 Марта. Об этом сообщает ивановская мэрия со ссылкой на Филиал ПАО «Т Плюс». Автодвижение закрывается в связи с работами по технологическому перевооружению магистральных тепловых сетей.

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