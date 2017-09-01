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49 минут назад
Движение по улице Калинина в Иванове закроют на 10 дней
В связи с работами на магистральных теплосетях
С 7 утра 11 сентября до 8 вечера 21 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Калинина - на участке от ул. Батурина до ул. 8 Марта. Об этом сообщает ивановская мэрия со ссылкой на Филиал ПАО «Т Плюс». Автодвижение закрывается в связи с работами по технологическому перевооружению магистральных тепловых сетей.
ключевые слова: улица теплосети автодвижение
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Комментарии (2)
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- GROSS30 минут назадНу готовьтесь, граждане автолюбители. Город вообще встанет.
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- Ivan Ivanovich12 минут назадТолько наладили дорогу. Почему нельзя сделать теплотрассу в газоне? Там и так по всей улице 5 деревьев лысых. Или дорогу сместить
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