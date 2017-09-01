В Иванове откроется выставка художников русской эмиграции первой волны





15 сентября в Ивановском художественном музее откроется выставка, которую составили 80 произведений живописи, графики и скульптуры, созданные художниками первой волны русской эмиграции (1918-1939).

На выставке будут представлены работы таких авторов, как И.Е. Репин, К.А. Коровин, С.А. Виноградов, А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, Л.С. Бакст, З.Е. Серебрякова, М.Ф. Ларионов, Н.С. Гончарова давно известны широкой публике. Имена других – К.И. Горбатов, М.М. Гермашев, А.В. Исупов, Н.К. Калмаков, М.А. Федорова-Ионова, Н.В. Харитонов – для многих, возможно, прозвучат впервые, а знакомство с их творчеством станет настоящим открытием.

«На материале собраний двух региональных музеев – Ярославского художественного и Ивановского художественного музеев – сделана попытка дать целостное, пусть и далеко не исчерпывающее – представление о творчестве русских художников, покинувших Родину в первые десятилетия после Октябрьской революции», - говорят организаторы.

Выставка «Интервенция. Художники русской эмиграции первой волны» являет собой пеструю, разнообразную картину русской художественной жизни начала XX в.: стили, направления, маршруты, человеческие судьбы сменяют друг друга, как картинки в калейдоскопе. Академисты и передвижники, импрессионисты и символисты, представители авангарда, – все они состоялись как мастера еще в дореволюционный период.

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