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9 минут назад
Губерния. ИТОГИ: новые расследования на "Барсе" уже в эту субботу, 9 сентября
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Смотрите в субботу на "Барсе"
ЗЕМЛЯ ПО БЛАТУ. Мы расскажем как бизнесмены и силовики отхватывают себе участки прямо рядом с рекой Харинка.
В списке «водных олигархов» – тот, кого ивановские депутаты назвали человеком легендой.
ВЕЛИКОЕ АВАРИЙНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ. По бумагам оно уже завершено. Но мы всем покажем, что стройки в регионе все еще не закончены. Кто кого обманывает и кто за это заплатит.
ИВАНОВО - РОДИНА АНТИНАУЧНОГО БРЕДА. Кандидат в ивановские губернаторы создал целую фабрику по производству мусорных научных журналов. Как проводить виртуальные конференции аж в Лондоне, Чикаго и собирать за это деньги с простаков – в нашем расследовании.
На телеканале "БАРС" программа будет выходить часовым выпуском - в 2 раза больше, чем обычно.
ПРЕМЬЕРНЫЕ ЭФИРЫ ПРОГРАММЫ:
Суббота, 9 сентября:
18:00, 21:00, 24:00 - на телеканале "БАРС"
18:30 - на телеканале "7х7"
19:00 - на телеканале "ТНТ-Иваново"
ЗЕМЛЯ ПО БЛАТУ. Мы расскажем как бизнесмены и силовики отхватывают себе участки прямо рядом с рекой Харинка.
В списке «водных олигархов» – тот, кого ивановские депутаты назвали человеком легендой.
ВЕЛИКОЕ АВАРИЙНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ. По бумагам оно уже завершено. Но мы всем покажем, что стройки в регионе все еще не закончены. Кто кого обманывает и кто за это заплатит.
ИВАНОВО - РОДИНА АНТИНАУЧНОГО БРЕДА. Кандидат в ивановские губернаторы создал целую фабрику по производству мусорных научных журналов. Как проводить виртуальные конференции аж в Лондоне, Чикаго и собирать за это деньги с простаков – в нашем расследовании.
На телеканале "БАРС" программа будет выходить часовым выпуском - в 2 раза больше, чем обычно.
ПРЕМЬЕРНЫЕ ЭФИРЫ ПРОГРАММЫ:
Суббота, 9 сентября:
18:00, 21:00, 24:00 - на телеканале "БАРС"
18:30 - на телеканале "7х7"
19:00 - на телеканале "ТНТ-Иваново"
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