Губерния. ИТОГИ: новые расследования на "Барсе" уже в эту субботу, 9 сентября

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Смотрите в субботу на "Барсе"



ЗЕМЛЯ ПО БЛАТУ. Мы расскажем как бизнесмены и силовики отхватывают себе участки прямо рядом с рекой Харинка.

В списке «водных олигархов» – тот, кого ивановские депутаты назвали человеком легендой.



ВЕЛИКОЕ АВАРИЙНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ. По бумагам оно уже завершено. Но мы всем покажем, что стройки в регионе все еще не закончены. Кто кого обманывает и кто за это заплатит.



ИВАНОВО - РОДИНА АНТИНАУЧНОГО БРЕДА. Кандидат в ивановские губернаторы создал целую фабрику по производству мусорных научных журналов. Как проводить виртуальные конференции аж в Лондоне, Чикаго и собирать за это деньги с простаков – в нашем расследовании.



На телеканале "БАРС" программа будет выходить часовым выпуском - в 2 раза больше, чем обычно.



ПРЕМЬЕРНЫЕ ЭФИРЫ ПРОГРАММЫ:

Суббота, 9 сентября:

18:00, 21:00, 24:00 - на телеканале "БАРС"

18:30 - на телеканале "7х7"

19:00 - на телеканале "ТНТ-Иваново"





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