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Новости

9 минут назад

Губерния. ИТОГИ: новые расследования на "Барсе" уже в эту субботу, 9 сентября

ВИДЕО анонс

Смотрите в субботу на "Барсе"

ЗЕМЛЯ ПО БЛАТУ. Мы расскажем как бизнесмены и силовики отхватывают себе участки прямо рядом с рекой Харинка.
В списке «водных  олигархов» – тот, кого ивановские депутаты назвали человеком легендой.

ВЕЛИКОЕ АВАРИЙНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ. По бумагам оно уже завершено. Но мы всем покажем, что стройки в регионе все еще не закончены. Кто кого обманывает и кто за это заплатит.

ИВАНОВО - РОДИНА АНТИНАУЧНОГО БРЕДА.  Кандидат в ивановские губернаторы создал целую фабрику по производству мусорных научных журналов. Как проводить виртуальные конференции аж в Лондоне, Чикаго и собирать за это деньги с простаков – в нашем расследовании. 

На телеканале "БАРС" программа будет выходить часовым выпуском - в 2 раза больше, чем обычно.  

ПРЕМЬЕРНЫЕ ЭФИРЫ ПРОГРАММЫ:
Суббота, 9 сентября:
18:00, 21:00, 24:00 - на телеканале "БАРС"
18:30 - на телеканале "7х7"
19:00 - на телеканале "ТНТ-Иваново"
 



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				В Иванове после драки школьников все-таки возбудили уголовное дело 
								

					
	 Полицейские, допустившие волокиту при рассмотрении заявлений граждан о преступлении, привлечены к ответственности
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 09:56

				

				Житель Ивановской области застрелил на кладбище человека 
								

					
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