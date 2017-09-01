В парке Степанова откроют эко-бар и устроят соревнования по скандинавской ходьбе

В Иванове состоится фестиваль «Территория здоровья»





В предстоящее воскресенье, 10 сентября, в 13.00 в ивановском парке Степанова состоится семейный фестиваль «Территория здоровья». Мероприятие проводится для тех, кто хочет быть здоровым и ценит активный образ жизни. Его целью является привлечение внимания жителей города к важным компонентам здорового образа жизни.

В программе фестиваля: мастер-классы и тренинги для взрослых и детей, консультации по здоровью, детская анимация и аквагрим, соревнования по скандинавской ходьбе, яркие выступления, эко-бар, полезная пища и горячие напитки, фотозона.

Вход свободный. Все желающие смогут принять участие в спортивных играх и конкурсах, а также получить подарки от организатора и партнеров фестиваля.

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