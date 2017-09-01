Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

14 минут назад

В парке Степанова откроют эко-бар и устроят соревнования по скандинавской ходьбе

В Иванове состоится фестиваль «Территория здоровья»


В предстоящее воскресенье, 10 сентября, в 13.00 в ивановском парке Степанова состоится семейный фестиваль «Территория здоровья». Мероприятие проводится для тех, кто хочет быть здоровым и ценит активный образ жизни. Его целью является привлечение внимания жителей города к важным компонентам здорового образа жизни.

В программе фестиваля: мастер-классы и тренинги для взрослых и детей, консультации по здоровью, детская анимация и аквагрим, соревнования по скандинавской ходьбе, яркие выступления, эко-бар, полезная пища и горячие напитки, фотозона.

Вход свободный. Все желающие смогут принять участие в спортивных играх и конкурсах, а также получить подарки от организатора и партнеров фестиваля.



ключевые слова: здоровье семья фестиваль
  • оцените новость:
  • (0)
  • 79
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		В Иванове после драки школьников все-таки возбудили уголовное дело
				
сегодня, 11:46

				

				В Иванове после драки школьников все-таки возбудили уголовное дело 
								

					
	 Полицейские, допустившие волокиту при рассмотрении заявлений граждан о преступлении, привлечены к ответственности
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1666						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Житель Ивановской области застрелил на кладбище человека
				
сегодня, 09:56

				

				Житель Ивановской области застрелил на кладбище человека 
								

					
	 Суд приговорил убийцу к 11 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1619						
    •