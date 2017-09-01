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В Ивановской области двое молодых людей и девушка занимались кражами из садовых домиков
Полиция задержала злоумышленников
В полиции расследуются уголовные дела по фактам краж из садовых домов, расположенных вблизи деревни Ясюниха. В ходе предварительного следствия было установлено, что трое неизвестных разбивали окна, проникали в оставленные без присмотра дома и похищали чужое имущество. Наживой для воров стали продукты питания, несколько пар хозяйственных перчаток, триммер, бензопила, сварочный аппарат, две электродрели, шуруповерт, электрический кабель и радиоприемник.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались двое молодых людей 24 и 30 лет, а также 23-летняя девушка - гражданская жена одного из фигурантов.
Подозреваемые уже дали признательные показания. В настоящее время они помещены в изолятор временного содержания.
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