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Шуйский Литературный сквер вошел в число лучших российских практик по благоустройству
Литературный сквер в Шуе включен в каталог лучших практик по благоустройству городской среды, сформированный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Сквер расположен в историческом центре города, рядом с Центральной площадью. Инициаторы проекта поставили задачу организовать пространство для проведения литературных и других творческих мероприятий, отдыха горожан. На территории сквера расположены сцена и скамейки. Проводятся такие мероприятия, как Фестиваль авторской музыки, музыкально-поэтические программы. Торжественное открытие объекта состоялось на День города 12 июня 2015 года.
Каталог лучших практик разработан с целью тиражирования положительного опыта по благоустройству городской среды в регионах России. Информация о лучших практиках размещена на портале gorodsreda.ru.Фото: департамент ЖКХ Ивановской области
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