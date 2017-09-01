Ивановский музыкальный театр теперь можно будет посещать по абонементам

Стоимость и льготы





В новом театральном сезоне, который откроется 6 октября в 18.00 праздничным концертом, Ивановский музыкальный театр предлагает зрителям услугу - абонемент на посещение всех мероприятий театра в течение месяца.

В этом сезоне в репертуаре театра - самые яркие и масштабные спектакли для детской аудитории, классические оперетты и современные мюзиклы, музыкальные комедии и пронзительные балетные постановки, разноплановые концертные программы.

Стоимость именного абонемента составляет 500 рублей в месяц. Кроме того, для различных категорий населения действует ряд льгот.

Цена абонемента для школьников - 200 рублей, для студентов - 300 рублей, для членов профсоюзных организаций, работников культуры и искусства (заявочная кампания от учреждения) - 300 рублей, для пенсионеров - 200 рублей.

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