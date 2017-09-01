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Ивановский музыкальный театр теперь можно будет посещать по абонементам
Стоимость и льготы
В новом театральном сезоне, который откроется 6 октября в 18.00 праздничным концертом, Ивановский музыкальный театр предлагает зрителям услугу - абонемент на посещение всех мероприятий театра в течение месяца.
В этом сезоне в репертуаре театра - самые яркие и масштабные спектакли для детской аудитории, классические оперетты и современные мюзиклы, музыкальные комедии и пронзительные балетные постановки, разноплановые концертные программы.
Стоимость именного абонемента составляет 500 рублей в месяц. Кроме того, для различных категорий населения действует ряд льгот.
Цена абонемента для школьников - 200 рублей, для студентов - 300 рублей, для членов профсоюзных организаций, работников культуры и искусства (заявочная кампания от учреждения) - 300 рублей, для пенсионеров - 200 рублей.
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Комментарии (4)
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- Муся39 минут назадкак будет обстоять дело с местами? т.е абонемент то я принесу, а куда посадят во время просмотра спектакля?
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- adimiv old32 минуты назадКак-бы поход в театр - это культурное событие, о котором нужно позаботиться заранее.
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- Муся30 минут назадтак в том то и дело, что билет то заранее я куплю и выберу даже место (из свободных конечно), а вот по абонементу вряд ли мне дадут, то место которое я люблю в зале
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- adimiv old25 минут назадХм... За 500 рублей? Любимое место? Наверно со скрипом, но возможно. Судя по всему эта акция направлена не на заядлых театралов, а на привлечение новой публики.
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