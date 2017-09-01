Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные





Суббота, 9 сентября

Культурно-спортивный праздник «Ситцевая верста» состоится в ивановском городском парке им. В.Я. Степанова. Торжественное открытие - в 12.00. Ивановцев и гостей города ожидает большая программа конкурсов, эстафет, мастер-классов и выступлений творческих коллективов. «Ситцевая верста» проводится в областном центре с 2009 года.

Отдельные старты «Туристята из города ситца» будут организованы для воспитанников детских садов. Дошколятам предстоит соревноваться на туристической полосе препятствий командами по 6 человек. Соревнования «Туристят» войдут в зачет комплексной городской Спартакиады среди команд дошкольных образовательных учреждений «Малышок».

Посетители парка Степанова могут в этот день попробовать свои силы в гиревом спорте, в прыжках через длинную скакалку, меткости попадания баскетбольного мяча в корзину и в городках. Обязательным условием участия в состязаниях является наличие «ситцевого элемента» в одежде участника.

В рамках цикла мероприятий «На главной площади с оркестром» в сквере у памятника Я.П. Гарелину прозвучат любимые композиции в исполнении джазового ансамбля «Микс Бэнд». Выступление музыкантов начнется в 17.00 при хорошей погоде.

Воскресенье, 10 сентября

Городские парки культуры и отдыха приглашают ивановцев провести выходные на свежем воздухе. Для отдыхающих горожан подготовлены развлекательные программы, приглашаются все желающие. Начало программ - в 11.00.

Праздник для всей семьи «Территория здоровья» состоится в 13.00 в парке им. В.Я. Степанова.

поделиться ссылкой:

