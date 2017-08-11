Олег Газманов исполнит песню ивановского водителя на фестивале «Новая волна»





Как мы сообщали ранее, ивановец Леонид Чернышев стал победителем конкурса песен и стихов про Крымский мост, в котором приняли участие более 2,5 тысяч авторов из 600 населенных пунктов России и других стран. Организаторами конкурса было обещано, что песню победителя исполнит эстрадная звезда на международном конкурсе «Новая волна».

Сегодня стало известно, что песню ивановского водителя Леонида Чернышева споет российский исполнитель, народный артист РФ Олег Газманов. Премьера состоится 13 сентября на международном фестивале «Новая волна» в Сочи.

«Будучи членом жюри конкурса, я обратил внимание на эту песню, очень простую и светлую, теплую, проникновенную. Было видно, что она написана и исполнена с душой. Конечно, с удовольствием принял предложение спеть ее на «Новой волне», - рассказал Олег Газманов порталу most.life.

«Чувство глубокого восторга, просто дикого восторга не отпускает. Наверное, мы еще долго будет выходить из этого приятного шокового состояния. Еще не осознали свою победу на конкурсе, а уже новая, просто невероятная новость для нашей семьи – песню исполнит Олег Газманов. Не скрою, мы с детьми очень ждали, когда объявят звезду эстрады. Мы очень благодарны Олегу Михайловичу. С большим уважением относимся к его творчеству и с нетерпением ждем концерта», - поделился своими эмоциями Леонид Чернышев.

Победитель конкурса вместе с детьми – Марией и Владимиром – посетит фестиваль в Сочи. В ближайшее время Леонид Чернышев поедет также на экскурсию по стройплощадке Крымского моста. Вместе с Леонидом большую стройку увидят авторы песен, занявших второе и третье места в конкурсе, а также тройка лидеров номинации «Стихотворение про Крымский мост».

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