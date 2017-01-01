Митрополит Иосиф и епископы Иларион и Матфей прошли в Иванове крестным ходом

В областном центре празднуют Сретение Владимирской иконы Божией Матери





Сегодня, 8 сентября, в праздник Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф, епископ Кинешемский и Палехский Иларион, епископ Шуйский и Тейковский Матфей совершили Божественную литургию во Владимирском храме г. Иваново.

Затем архипастыри возглавили крестный ход, прошедший по территории храма. По окончании богослужения главу митрополии с днем архиерейской хиротонии представители духовенства и прихожане.

Для справки:

Священство, рукоположение или хиротония (от греч. χείρ - рука и τονεω - полагаю) - в общехристианском использовании - посвящение человека, наделяющее его дарами и правом совершать таинства и обряды.

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