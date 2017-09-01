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Член совета Национальной Гильдии шеф-поваров проведет в Ивановской области мастер-класс
14 сентября в 10.00 на территории торгового центра «МЕТRО» (Ивановский район, д. Игнатово) пройдет мастер-класс по ресторанному делу и гостеприимству, в котором примут участие представители ресторанного и гостиничного бизнеса.
В рамках мастер-класса состоятся презентации основных тенденций в сфере ресторанного бизнеса и предприятий общественного питания. Будет рассказано о методах увеличения клиентской базы за счет использования возрастающего турпотока и о новых возможностях в приеме и размещении организованных туристских групп. Будут раскрыты секреты успешного меню для туристов и использования современных материалов при обслуживании гостей. Также состоится презентация линейки продуктов.
Мастер-класс проведет шеф-повар, член кулинарного совета Национальной Гильдии шеф-поваров, член Российской Ассоциации кулинаров Максим Копылов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
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- Дмитрий Крайнов11 минут назадГде можно оценить приготовленное?