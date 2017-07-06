В Иванове после драки школьников все-таки возбудили уголовное дело

Полицейские, допустившие волокиту при рассмотрении заявлений граждан о преступлении, привлечены к ответственности





Как мы сообщали ранее, 5 июля Уполномоченный по правам человека в Ивановской области Наталья Ковалева проводила личный прием граждан. Одно из обращений касалось волокиты, допущенной сотрудниками полиции при рассмотрении заявлений граждан о преступлении.

Так, в мае 2016 года в одной из школ Иванова между двумя учащимися произошла драка, в результате которой у одного из подростков был диагностирован ушиб спины, у другого оказался сломан нос. Сообщения медицинских учреждений и заявления родителей легли на стол полиции сразу же, вот только почему-то медицинские документы для определения степени тяжести телесных повреждений были направлены в бюро СМЭ лишь спустя 4 месяца – в сентябре 2016 года.

Один из актов в декабре 2016 года поступил в ОВД, второй почему-то нет. Поинтересоваться, готов ли второй акт судебно-медицинского освидетельствования, сотрудники полиции решили еще спустя 9 месяцев – в июне 2017 года и оказалось, что не готов.

На основании того, что не установлена степень тяжести телесных повреждений и поэтому нельзя квалифицировать действия виновного лица, сотрудники полиции через 13 месяцев после получения заявлений о преступлении приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела. При том, что статьей 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации максимальный срок проверки, после которого должно быть принято решение, составляет 30 суток.

Администрацией школы и руководством Управления образования г. Иваново драка между учащимися была признана несчастным случаем, о чем составлен соответствующий акт.

По поступившей по данному факту жалобе Уполномоченным по правам человека было подготовлено заключение о нарушении сотрудниками полиции статьи 52 Конституции Российской Федерации, согласно которой права потерпевших от преступлений и злоупотреблений власти охраняются законом и государство обеспечивает им доступ к правосудию. Заключение омбудсмена было направлено для рассмотрения в УМВД России по Ивановской области.

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6 сентября 2017 года в адрес Уполномоченного УМВД поступил ответ. В нем говорится, что по факту нарушений, допущенных сотрудниками полиции, проведена служебная проверка. Виновные должностные лица органов внутренних дел привлечены к дисциплинарной ответственности. По факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему возбуждено уголовное дело.