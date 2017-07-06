Похожие новости
-
06.07.2017 16:27В Иванове администрация школы и чиновники признали драку между учениками несчастным случаем
-
(0)
- 2627
- 11
-
-
10.07.2017 17:06В ивановском управлении образования прокомментировали информацию о драке учеников в школе
-
(0)
- 2222
- 3
-
Новости
В Иванове после драки школьников все-таки возбудили уголовное дело
Полицейские, допустившие волокиту при рассмотрении заявлений граждан о преступлении, привлечены к ответственности
Как мы сообщали ранее, 5 июля Уполномоченный по правам человека в Ивановской области Наталья Ковалева проводила личный прием граждан. Одно из обращений касалось волокиты, допущенной сотрудниками полиции при рассмотрении заявлений граждан о преступлении.
Так, в мае 2016 года в одной из школ Иванова между двумя учащимися произошла драка, в результате которой у одного из подростков был диагностирован ушиб спины, у другого оказался сломан нос. Сообщения медицинских учреждений и заявления родителей легли на стол полиции сразу же, вот только почему-то медицинские документы для определения степени тяжести телесных повреждений были направлены в бюро СМЭ лишь спустя 4 месяца – в сентябре 2016 года.
Один из актов в декабре 2016 года поступил в ОВД, второй почему-то нет. Поинтересоваться, готов ли второй акт судебно-медицинского освидетельствования, сотрудники полиции решили еще спустя 9 месяцев – в июне 2017 года и оказалось, что не готов.
На основании того, что не установлена степень тяжести телесных повреждений и поэтому нельзя квалифицировать действия виновного лица, сотрудники полиции через 13 месяцев после получения заявлений о преступлении приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела. При том, что статьей 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации максимальный срок проверки, после которого должно быть принято решение, составляет 30 суток.
Администрацией школы и руководством Управления образования г. Иваново драка между учащимися была признана несчастным случаем, о чем составлен соответствующий акт.
По поступившей по данному факту жалобе Уполномоченным по правам человека было подготовлено заключение о нарушении сотрудниками полиции статьи 52 Конституции Российской Федерации, согласно которой права потерпевших от преступлений и злоупотреблений власти охраняются законом и государство обеспечивает им доступ к правосудию. Заключение омбудсмена было направлено для рассмотрения в УМВД России по Ивановской области.6 сентября 2017 года в адрес Уполномоченного УМВД поступил ответ. В нем говорится, что по факту нарушений, допущенных сотрудниками полиции, проведена служебная проверка. Виновные должностные лица органов внутренних дел привлечены к дисциплинарной ответственности. По факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему возбуждено уголовное дело.
- оцените новость:
-
(1)
- 838
- 1
Комментарии (1)
-
- Дмитрий Крайнов16 минут назадПодрались подростки, а накажут полицейских?