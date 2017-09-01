Правительство Ивановской области и «Роскапитал» подписали соглашение о сотрудничестве

На период окончательного завершения строительства всех объектов Ивановской ДСК





В целях установления отношений стратегического партнерства, а также развития взаимовыгодного экономического и научно-технического сотрудничества на стабильной основе между правительством Ивановской области и банком «Российский капитал» подписано соглашение о сотрудничестве.

Напомним, что 9 декабря 2015 года на совещании под председательством первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова принято решение о том, что финансирование строительства объектов долевого строительства ГК «СУ-155» будет осуществлять АКБ «Российский капитал».

В ГК «СУ-155» входит застройщик ОАО «ДСК», занимающийся на территории региона строительством домов с привлечением средств дольщиков.

В настоящий момент за счет финансирования «Роскапиталом» в Ивановской области введены в эксплуатацию следующие объекты «ДСК»:

- литер 2 по ул. Кудряшова г. Иваново;

- третьи очереди литеров 5 и 6 в мкр. «Рождественский» г. Иваново;

- два пусковых этапа дома 38 по улице Рабфаковская г. Иваново;

- второй этап строительства литера 1 корпуса Б в мкр-не «Сухово-Дерябихский» г. Иваново.

В июне текущего года завершилось строительство следующих объектов «ДСК», строящихся в Иванове с привлечением денежных средств «Российского капитала»:

- третьего пускового этапа дома 38 по улице Рабфаковская г. Иваново;

- первого этапа строительства литера 1 корпуса Б в мкр-не «Сухово-Дерябихский» г. Иваново;

- многоквартирного дома литер 1 в мкр-не «Рождественский» г. Иваново.

По указанным объектам Службой государственного строительного надзора Ивановской области выданы заключения о соответствии построенных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

«Активно продолжается завершение строительства оставшихся объектов. В этой связи возникла необходимость заключения соглашения о сотрудничестве на два года - период окончательного завершения строительства всех объектов ОАО «ДСК» на территории Ивановской области и принятия решения о дальнейшей судьбе предприятия», - говорится в сообщении регионального департамента строительства и архитектуры.

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