Новости
Правительство Ивановской области и «Роскапитал» подписали соглашение о сотрудничестве
На период окончательного завершения строительства всех объектов Ивановской ДСК
В целях установления отношений стратегического партнерства, а также развития взаимовыгодного экономического и научно-технического сотрудничества на стабильной основе между правительством Ивановской области и банком «Российский капитал» подписано соглашение о сотрудничестве.
Напомним, что 9 декабря 2015 года на совещании под председательством первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова принято решение о том, что финансирование строительства объектов долевого строительства ГК «СУ-155» будет осуществлять АКБ «Российский капитал».
В ГК «СУ-155» входит застройщик ОАО «ДСК», занимающийся на территории региона строительством домов с привлечением средств дольщиков.
В настоящий момент за счет финансирования «Роскапиталом» в Ивановской области введены в эксплуатацию следующие объекты «ДСК»:
- литер 2 по ул. Кудряшова г. Иваново;
- третьи очереди литеров 5 и 6 в мкр. «Рождественский» г. Иваново;
- два пусковых этапа дома 38 по улице Рабфаковская г. Иваново;
- второй этап строительства литера 1 корпуса Б в мкр-не «Сухово-Дерябихский» г. Иваново.
В июне текущего года завершилось строительство следующих объектов «ДСК», строящихся в Иванове с привлечением денежных средств «Российского капитала»:
- третьего пускового этапа дома 38 по улице Рабфаковская г. Иваново;
- первого этапа строительства литера 1 корпуса Б в мкр-не «Сухово-Дерябихский» г. Иваново;
- многоквартирного дома литер 1 в мкр-не «Рождественский» г. Иваново.
По указанным объектам Службой государственного строительного надзора Ивановской области выданы заключения о соответствии построенных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
«Активно продолжается завершение строительства оставшихся объектов. В этой связи возникла необходимость заключения соглашения о сотрудничестве на два года - период окончательного завершения строительства всех объектов ОАО «ДСК» на территории Ивановской области и принятия решения о дальнейшей судьбе предприятия», - говорится в сообщении регионального департамента строительства и архитектуры.
- оцените новость:
-
(0)
- 0