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Новости

10 минут назад

Для животных ивановского зоопарка будет организован сбор продуктов питания

Требуются крупы, макаронные изделия, мясные субпродукты, овощи


13 сентября в ивановском зоопарке пройдет V ежегодная экологическая акция «Давайте жить дружно!». В ее рамках Комплексный центр социального обслуживания населения по г. Кохма и Ивановскому району организует сбор продуктов питания, которые составляют значительную часть рациона животных зоопарка: крупы, макаронные изделия, мясные субпродукты, а также излишки урожая с личных приусадебных хозяйств.

Все собранные в ходе акции продукты будут переданы сотрудникам зоопарка. Ответным шагом администрации зоопарка станет организация бесплатной экскурсии для семей, принявших участие в сборе продуктов.

ключевые слова: животные зоопарк продукты акция
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