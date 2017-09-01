Для животных ивановского зоопарка будет организован сбор продуктов питания

Требуются крупы, макаронные изделия, мясные субпродукты, овощи





13 сентября в ивановском зоопарке пройдет V ежегодная экологическая акция «Давайте жить дружно!». В ее рамках Комплексный центр социального обслуживания населения по г. Кохма и Ивановскому району организует сбор продуктов питания, которые составляют значительную часть рациона животных зоопарка: крупы, макаронные изделия, мясные субпродукты, а также излишки урожая с личных приусадебных хозяйств.

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Все собранные в ходе акции продукты будут переданы сотрудникам зоопарка. Ответным шагом администрации зоопарка станет организация бесплатной экскурсии для семей, принявших участие в сборе продуктов.